Sbavi mentre dormi? Attenzione: consulta il medico se ti accorgi che… (Di venerdì 24 luglio 2020) Sbavi mentre dormi? È un problema comune e spesso può essere imbarazzante. Lo è soprattutto quando si dorme con qualcuno accanto o magari ci si “appisola” su mezzi di trasporto come treni e aerei. Ma tralasciando l’imbarazzo: c’è da preoccuparsene? Quando può essere il segnale che qualcosa nel nostro corpo non va, o perfino il sintomo di una malattia? Se saltuariamente Sbavi mentre dormi non è certo grave. Può dipendere da un sonno molto profondo, da quel che si è mangiato (o bevuto!) a cena, soprattutto se stiamo faticando a digerire. Può dipendere anche da un lieve raffreddore, dal clima, dalla posizione assunta nel sonno o dalla polvere presente nella stanza. Ma a volte può indicare qualcosa ... Leggi su velvetgossip

taengfamm : @JKJUNGKOOKlE ho un tuo video mentre sbavi -

Ultime Notizie dalla rete : Sbavi mentre Sondaggio: due punti tra Lega e Pd, Forza Italia sfiora l'8% ilGiornale.it