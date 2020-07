Salernitana, è un ko che pesa: l’Empoli passa all’Arechi (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La disastrosa notte di Micai rischia di compromettere la strada verso i play off della Salernitana. L’Empoli passa all’Arechi e scavalca i granata al settimo posto (vantaggio negli scontri diretti) rendendo decisamente più ostico il cammino alla squadra di Ventura, che nelle ultime due giornate dovrà dare il massimo per staccare un pass per la post season. E pensare che la serata era iniziata bene con Gondo bravo a battere Brignoli con un pallonetto e la successiva conclusione sotto misura dopo 24 minuti. Al 28′ è arrivato però il gran gol di Bajrami che ha rimesso in sesto la contesa con un preciso destro dalla distanza. Lo svizzero si è ripetuto al 40′ trovando la preziosa complicità di Brignoli, leggero nell’intervenire su una ... Leggi su anteprima24

