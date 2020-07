Riscatto laurea detrazione condizionata al nucleo familiare, i chiarimenti dell’AdE (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Riscatto laurea da parte di un genitore per un figlio prevede la detrazione fiscale dalle imposte nella dichiarazione dei redditi annuale. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 225 ha chiarito alcuni dubbi sulla detrazione e nucleo familiare. Riscatto laurea: detrazione La detrazione per il genitore che presenta la domanda di Riscatto per il percorso di studio agevolato del figlio (Riscatto laurea) può portare il costo in detrazione nella dichiarazione dei redditi annuale, solo se il figlio è fiscalmente a carico. L’Agenzia delle entrate interviene chiarendo la disciplina fiscale ... Leggi su notizieora

I chiarimenti delle Entrate per beneficiare dello sconto sugli oneri per recuperare i periodi senza versamenti o per il riscatto della laurea. La detrazione del 50% sulla pace contributiva al 50%, cio ...

Riscatto di laurea agevolato: detrazione del 19 per cento per i contributi versati per inoccupati fiscalmente a carico

Con riferimento al "riscatto di laurea agevolato" di cui al D. Lgs. n. 184 del 1997, si rileva che il comma 6 dell'articolo 3 dello stesso decreto legge n. 4 del 2009, ha introdotto un diverso ...

I chiarimenti delle Entrate per beneficiare dello sconto sugli oneri per recuperare i periodi senza versamenti o per il riscatto della laurea. La detrazione del 50% sulla pace contributiva al 50%, cio ...