Pietro Delle Piane ha un figlio, assaltata la pagina Wilkipedia (Di venerdì 24 luglio 2020) Pietro Delle Piane continua a far pesare che lui ha un figlio e Antonella Elia no. Così i fan della showgirl si sono vendicati su Wikipedia in modo originale Settimana dopo settimana Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno inventando la coppia più discussa di Temptation Island 2020. Ma quello che è successo nelle ultime … L'articolo Pietro Delle Piane ha un figlio, assaltata la pagina Wilkipedia è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

MarioManca : «Bruto» per Pietro Delle Piane è un termine «arcaico». #temptationisland - repubblica : Manu Chao, Elisa, Diodato: la bella stagione dei concerti [a cura di PIETRO D'OTTAVIO] [aggiornamento delle 12:10] - pietro_busacca : RT @marattin: Stasera ero ospite al Tg4 e hanno mostrato un servizio sui ritardi per l’apertura delle scuole a settembre. Allora mi è venut… - pietro_busacca : RT @PierinoPat: @lucianocapone @mariocalabresi @ilfoglio_it Ancora vi meravigliate di come vengono gestiti gli appalti da questi loschi fig… - peppelof : @PietroLazze @Fiorentina_ole Pietro una delle poche voci libere di Firenze,non come certuni che strisciano e cercan… -