PG Nationals Summer Split e Sky: nasce una collaborazione (Di venerdì 24 luglio 2020) PG eSports ha annunciato che i playoff del PG Nationals Summer Split si potranno seguire anche in televisione grazie a Sky, nuovo media partner dell’evento Che gli eSports stiano diventando un fenomeno sempre più importante e diffuso è indubbio, ma mai avreste pensato di poterli vedere anche in TV, vero? Ebbene, PG eSports ha annunciato, nel pomeriggio di ieri, che i playoff del PG Nationals Summer Split, la competizione più prestigiosa per gli amanti di League of Legends, si potranno seguire anche in televisione. Il tutto grazie a una partnership nata con SkyTV, media partner dell’evento. League of Legends di Riot Games è indubbiamente il punto di riferimento per il panorama eSport internazionale, ospitando battaglie virtuali da oltre 100 ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : PG Nationals Summer Split e Sky: nasce una collaborazione #LeagueOfLegends #PGEsports #tuttotek - giuseppetond : RT @eSportsMag_it: Tre squadre sono rimaste in corsa per la finale del PG Nationals Summer Split di League of Legends: Racoon, Mkers e Sams… - eSportsMag_it : Tre squadre sono rimaste in corsa per la finale del PG Nationals Summer Split di League of Legends: Racoon, Mkers e… - italia_esports : RT @TGMesports: Seconda parte dei playoff delle @PGEsportsIT Nationals Summer 2020 - NoviyeModel : RT @TGMesports: Seconda parte dei playoff delle @PGEsportsIT Nationals Summer 2020 -