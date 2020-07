Panico conti pubblici, a rischio pensioni e stipendi. E Gualtieri deve smentire (Di venerdì 24 luglio 2020) Con i soldi del recovery fund che arriveranno l'anno prossimo continua il pressing di Pd e Italia viva sul governo di Giuseppe Conte per avvalersi del Mes. A far esplodere la polemica di giornata è un retroscena del Sole 24 Ore, secondo cui il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, durante l'ultimo vertice delle delegazioni di maggioranza a Palazzo Chigi, lunedì sera, prima del Cdm, avrebbe prospettato «tensioni di cassa» sui conti pubblici, soprattutto dopo il nuovo scostamento di bilancio, che le Camere dovranno votare il prossimo 29 luglio. Per evitare 'sofferenze' anche sull'ordinario come pensioni e stipendi, dunque, sarebbe stato necessario ricorrere ai fondi del Mes. L'articolo è rimbalzato alla velocità della luce sulle chat ... Leggi su iltempo

