Padova, pitone reale abbondanato in strada. Scatta la caccia al responsabile (Di venerdì 24 luglio 2020) I carabinieri del nucleo Cites di Venezia e i loro colleghi della Stazione forestale di Padova lo hanno affettuosamente ribattezzato come il “pitone Betty“. Si tratta di un pitone reale, nome scientifico Python regius, abbandonato in strada da chissà, presumibilmente per assenza della prescritta documentazione Cites. Com’è infatti noto, la Convenzione sul commercio internazionale di speci di fauna e flora in via d’estinzione prevede sanzioni severe per i violatori. Il pitone è stato affidato ad un parco autorizzato Gli uomini dell’Arma hanno infatti avviato una serie di attività investigative. In tale ambito hanno pure proceduto al sequestro dell’esemplare, noto anche come “pitone palla” per la ... Leggi su secoloditalia

