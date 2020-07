Owen e Cristina in Grey’s Anatomy, lui confessa: “Siamo ancora intimi” (Di venerdì 24 luglio 2020) Una delle coppie più amate dai telespettatori appassionati al medical drama di successo ‘Grey’s Anatomy’, è indubbiamente formata da Owen Hunt e Cristina Yang. La turbolenta e passionale relazione che i due iniziano a vivere dalla quinta stagione della serie tv, dura tra un tira e molla continuo fino a quando la Yang non decide di trasferirsi in Svizzera; uscendo così di scena. Il feeling e la profonda intesa dei due attori sul set, è stata fin da subito percepita dal pubblico. Amandoli immediatamente fin dalle primissime puntate. Ma questo rapporto ben costruito sul set, è così forte anche grazie all’amicizia che li lega da allora al di fuori delle telecamere. Kevin McKidd e Sandra Oh, gli attori che hanno interpretato rispettivamente Owen e ... Leggi su velvetgossip

louviiaa : owen che continua a sentire la mancanza di cristina potrei benissimo essere io ?? - louviiaa : owen che era stra preoccupato per cristina e quando ha saputo che era lì ha tirato un sospiro di sollievo vi prego sto piangendo - maisenzaharry : RT @ccanggg: se owen non fosse mai esistito george non si sarebbe mai iscritto a fare il militare e sarebbe vivo, cristina non soffrirebbe… - cremebrunette : RT @ccanggg: se owen non fosse mai esistito george non si sarebbe mai iscritto a fare il militare e sarebbe vivo, cristina non soffrirebbe… - ccanggg : se owen non fosse mai esistito george non si sarebbe mai iscritto a fare il militare e sarebbe vivo, cristina non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Owen Cristina Kevin McKidd ricorda la chimica con Sandra Oh in Grey’s Anatomy: “Siamo ancora amici molto intimi” (video) OptiMagazine Kevin McKidd ricorda la chimica con Sandra Oh in Grey’s Anatomy: “Siamo ancora amici molto intimi” (video)

Kevin McKidd parla del rapporto nato con Sandra Oh in Grey's Anatomy, grazie alla chimica tra i personaggi di Owen e Cristina Kevin McKidd e Sandra Oh hanno interpretato una delle storie d’amore più ...

Kevin McKidd parla del rapporto nato con Sandra Oh in Grey's Anatomy, grazie alla chimica tra i personaggi di Owen e Cristina Kevin McKidd e Sandra Oh hanno interpretato una delle storie d’amore più ...