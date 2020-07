Oro record dal 2011, superati i 1900 dollari all’oncia (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Per la prima volta dopo nove anni – quando settembre 2011 raggiunse il suo massimo storico a quota 1.921,17 dollari – l’oro svetta verso l’alto superando i 1.900 dollari all’oncia e toccando un un massimo di 1.903,94, con un rialzo di circa l’1%. Nel corso della settimana il metallo prezioso ha guadagnato più del 4% segnando il rialzo maggiore in oltre tre mesi. Tra i fattori alla base di tale corso vanno annoverati il calo del dollaro, le tensioni politiche internazionali, tra Stati Uniti e Cina in primis, e il clima di incertezza dettato dall’emergenza Covid-19. Uno scenario acuito dai timori sulle prospettive di ripresa dell’economia americana che riaccende la corsa al bene rifugio per eccellenza. Secondo gli analisti l’oro è, infatti, percepito ... Leggi su quifinanza

