Napoli, Koulibaly vede il suo futuro azzurro: poi il retroscena su Osimhen (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo sei stagioni al Napoli e un percorso di crescita che lo ha portato a diventare uno dei migliori difensori al mondo, ora il suo nome è da tempo nel mirino di diversi top club, ma Kalidou Koulibaly ha le idee chiare sul suo futuro. “Voglio restare a Napoli”, le parole rilasciate nell’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del difensore senegalese. “Vincere a Napoli è speciale, per lo Scudetto vedremo la prossima stagione – ha continuato il difensore azzurro –. Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere nessuno. Sono nel progetto, a fine stagione parlerò con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%”. L’agente ... Leggi su anteprima24

