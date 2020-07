Mdma, la droga da sballo. È allarme: «Così stanno avvelenando i nostri ragazzi» (Di venerdì 24 luglio 2020) “Vogliono avvelenare i nostri ragazzi”. Con queste parole Antonio Pignataro, questore di Macerata, commenta l’operazione antidroga di queste ore. E lancia l’invito a tenere alta la guardia. Due albanesi arrestati e due chili e mezzo di Mdma sequestrati. È il bilancio di un blitz effettuato nella notte della Squadra Mobile di Macerata, al termine di una indagine che durava mesi e che ha accertato il consumo sempre più massiccio di droghe sintetiche da parte dei giovani. “Mdma distrugge il cervello” “Vogliono avvelenare i nostri ragazzi – ribadisce il questore Antonio Pignataro, da sempre impegnato contro i negozi di cannabis light – Trasmettere loro il messaggio che la marijuana sia una ... Leggi su secoloditalia

