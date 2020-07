“Ma proprio lui?”. Gemma Galgani, colpo di scena: al suo ex cavaliere un programma tv (Di venerdì 24 luglio 2020) Gemma Galgani è sempre sulla cresta dell’onda e non si fa altro che parlare di lei, sia per quanto riguarda la sua partecipazione storica al programma di Uomini e Donne che per tutti i cavalieri che le sono vorticati attorno. Ed è proprio uno di loro che in questi giorni è entrato nel mirino del gossip. L’ex cavaliere di Gemma Galgani sembra proprio in pole position, prontissimo a partecipare ad un nuovo reality show. Non è certo la prima volta che i protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver ultimato il loro percorso da Maria De Filippi, finiscano a far parte di un reality. Si pensi ad esempio a Luca Onestini, Giulia De Lellis e Andrea Damante, divenuti a loro volta tutti concorrenti del Grande Fratello. Per ... Leggi su caffeinamagazine

fattoquotidiano : NEL CENTRO DI ROMA La famiglia veneta acquista i Palazzi ceduti dal Fip a prezzi non proprio alti [di Nicola Borzi]… - OfficialSSLazio : 53' ? [1-1] @10_luisalberto si mette in proprio, arriva al limite e calcia ma trova la mano di Cragno: angolo… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina mi invita a dibattito televisivo? Ma quando vuole! Magari proprio qua su #RadioRadio. Ha detto:… - LykanLA : Ma stai sereno che uso un dispositivo google per attivare un remote control sulle mie macchine, salvando pure magar… - goldenxsra : Ma sto cazzo proprio dove si firma per fermare tutto ciò -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma proprio Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews