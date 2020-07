M5s contro il Pd: “Il reddito di cittadinanza non funziona per colpa vostra” (Di venerdì 24 luglio 2020) Un anno fa, di questi tempi, Luigi Di Maio faceva passerella per la grande adunata dei Navigator all’Auditorium di Roma (vedi foto Ansa). Il reddito di cittadinanza era venduto come la soluzione ai problemi degli italiani. L’attuale ministro degli Esteri si affacciava trionfante annunciando la fine della povertà. Il risultato effettivo è sotto gli occhi di tutti. Ecco perché, i 5 Stelle, sono costretti a fare un penoso scaricabarile. E il nuovo colpevole del fallimento del reddito di cittadinanza è diventato l’alleato di governo, il Pd. Sentite che cosa dicono i grillini in Emilia Romagna. Anche il M5s ammette: “Il reddito di cittadinanza non funziona” “Cosa sta facendo la Regione Emilia-Romagna per ... Leggi su secoloditalia

M5S_Europa : Sosteniamo la risoluzione del @Europarl_IT, anche se serve più ambizione sulle risorse proprie dell’Unione: bisogna… - Corriere : Le Sardine tornano in piazza: «Contro i sovranisti un patto Pd-M5S» - DadoneFabiana : Il presidente @GiuseppeConteIT sta combattendo in Ue una battaglia non solo per l'Italia, ma per la sopravvivenza d… - AnnaMar74773335 : RT @carlakak: Indecente spettacolo dei Partiti al Parlamento Europeo, attenti solo ai loro luridi interessi col solo M5S impegnato a tutela… - EmilianoCarusel : @PoliticaPerJedi @patlidonni Io ho visto Italia Viva votare contro il rifinanziamento della missione in Libia, per… -