Lombardia: lunedì bando da 3 mln per interventi Comuni montani (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Al via lunedì il bando della Regione Lombardia destinato ai Comuni montani che mette a disposizione tre milioni di euro. Le risorse finanzieranno interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento dei terrazzamenti e dei muretti a secco, oltre che interventi connessi, come la manutenzione straordinaria di sentieri e strade interpoderali e la sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque.“Il decreto – ha spiegato l’assessore alla Montagna, Piccoli Comuni e Enti locali Massimo Sertori – definisce modalità e tempi della procedura per l’assegnazione delle risorse. Abbiamo l’obiettivo di aiutare concretamente questa attività eroica che svolge una funzione ... Leggi su calcioweb.eu

