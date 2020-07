La caserma degli orrori nel 2018 ricevette un encomio solenne (Di venerdì 24 luglio 2020) La stazione Levante al centro dell'inchiesta della Procura di Piacenza che ha portato all'arresto di 6 militari dell'Arma, fu premiata due anni fa nel corso dell'annuale cerimonia per gli allora 204 anni della Fondazione dell'Arma, organizzata nel giugno 2018 a Bologna. In particolare, il comando della Legione Emilia Romagna attribuì una particolare menzione ai componenti della stazione Piacenza Levante "per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo ed istituzionale e per i risultati conseguiti soprattutto nell'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti". Nel corso della cerimonia, la caserma Levante fu citata insieme ad altre stazioni del territorio regionale che "si sono particolarmente distinte nell'espletamento del servizio istituzionale rappresentando un punto di riferimento ... Leggi su agi

