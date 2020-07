Johnny Depp, gli SMS di Amber Heard alla madre: "Lui è violento e folle" (Di venerdì 24 luglio 2020) Johnny Depp contro Amber Heard, continua il processo: l'attrice mostra in tribunale i vecchi messaggi mandati alla madre e racconta di quando trovò la casa a soqquadro, tra vetri rotti e cibo sparpagliato ovunque Johnny Depp e Amber Heard, continua la causa dell'attore contro The Sun, con al centro la vicenda coniugale tra l'attore di Pirati dei Caraibi e l'attrice di Aquaman, e spuntano fuori nuovi racconti e testimonianze e gli SMS che l'attrice mandò a sua madre. è Sky News a darci le ultime sugli sviluppi del processo per diffamazione contro il Sun attualmente in corso a Londra, in cui Johnny Depp rifiuta le accuse della ... Leggi su movieplayer

Johnny Depp, gli SMS di Amber Heard alla madre: "Lui è violento e folle"

Johnny Depp contro Amber Heard, continua il processo: l'attrice mostra in tribunale i vecchi messaggi mandati alla madre e racconta di quando trovò la casa a soqquadro, tra vetri rotti e cibo ...

