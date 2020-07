JBL Boombox 2 è lo speaker per la tua festa in spiaggia a tutto volume (Di venerdì 24 luglio 2020) Estate = festa = JBL Boombox 2. Quella del 2020 sarà particolare a causa dell'emergenza sanitaria che ha sconvolto tutto il mondo, ma non potrà mancare una sana dose di musica. Magari non balleremo più avvinghiati a degli sconosciuti, ma non sarà possibile fermare le feste in spiaggia o all'aperto, dove possiamo mantenere la corretta distanza di sicurezza dagli altri. E se vuoi organizzare un party in casa o all'aperto, il miglior alleato possibile è il nuovo JBL Boombox 2. La seconda generazione del modello top di gamma tra gli speaker portatili di JBL è pensato proprio per pompare al massimo le canzoni dell'estate per un gruppo ristretto di amici e parenti. Boombox 2 è adatto ad essere utilizzato in qualsiasi ... Leggi su gqitalia

djmoraes_ : @grouvy_ Monitores, fone Apple e JBL boombox -

Ultime Notizie dalla rete : JBL Boombox JBL Boombox 2 è lo speaker per la tua festa all'aperto a tutto volume GQ Italia