I convocati di D’Aversa per Brescia: rientra Kucka (Di venerdì 24 luglio 2020) Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani in casa del Brescia. Ecco di seguito l’elenco definitivo: Portieri: Colombi, Sepe. Difensori: B. Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini. Centrocampisti: Barillà, Grassi, Kosznovszky, Kucka, Kulusevski, Kurtic. Attaccanti: Adorante, Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati. Foto: profilo twitter Parma L'articolo I convocati di D’Aversa per Brescia: rientra Kucka proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

