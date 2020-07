Gerry Scotti con le stampelle e la gamba ingessata a Tu si que vales (video) (Di venerdì 24 luglio 2020) Nelle scorse ore, Belen Rodriguez, sul proprio account Instagram, ha ripreso un dietro le quinte delle registrazioni della nuova stagione di 'Tu si que vales', in autunno, in prima serata, al sabato sera, su Canale 5. Non è sfuggito al popolo del web alcuni frammenti di Gerry Scotti (uno dei giudici del programma assieme ai confermatissimi Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari) con le stampelle e la gamba ingessata dietro le quinte della trasmissione. 24 luglio 2020 17:42. Leggi su blogo

