Formula 1, il circuito di Hockenheim non ospiterà il GP di Germania nel 2020: spiragli per il Nurburgring (Di venerdì 24 luglio 2020) Niente da fare, la Formula 1 non correrà ad Hockenheim nel 2020. I vertici del circuito hanno escluso nella giornata di ieri questa opportunità, sottolineando come i divieti relativi alla presenza del pubblico in tribuna non permettano l’organizzazione di un Gran Premio. Charles Coates/Getty ImagesJorn Teske, ad del circuito di Hockenheim, ha spiegato meglio la situazione ai microfoni di Motorsport.com: “dal punto di vista odierno, per una potenziale gara in ottobre, non possiamo dare per scontato che ci sia consentito un numero maggiore di 500 spettatori. Quindi, dal punto di vista economico, questo ci rende molto meno attraenti per la Formula 1 rispetto ad altri campi di gara, dove i tifosi potranno essere ammessi a determinate ... Leggi su sportfair

FormulaPassion : #F1: nonostante crescano i casi di #Coronavirus nei dintorni del circuito di #Barcellona non si svolgeranno tre gar… - elisadalbosco : RT @jeperego: La Formula 1 torna al #Nürburgring? Lo anticipa la rivista - FioreLiborio : RT @jeperego: La Formula 1 torna al #Nürburgring? Lo anticipa la rivista - jeperego : RT @jeperego: La Formula 1 torna al #Nürburgring? Lo anticipa la rivista - romi_andrio : RT @jeperego: La Formula 1 torna al #Nürburgring? Lo anticipa la rivista -