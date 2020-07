Elisabetta Gregoraci, strepitosa con un amico in barca prima di Battiti Live (Di venerdì 24 luglio 2020) Battiti Live è alle porte e Elisabetta Gregoraci è sempre più bella: la conduttrice dell’evento musicale dell’estate è occupata per la preparazione della prima serata dello show, ma si è concessa anche una piccola pausa tra le spiagge della meravigliosa Otranto, città che ospiterà Battiti Live per questa edizione. Con lei, però, c’è anche un uomo misterioso. A tal proposito, il settimanale Nuovo ha reso pubbliche delle fotografie di Elisabetta in compagnia di colui che sembrerebbe presubilmente un suo amico, mentre indossa un due pezzi giallo che abbracciano le sue forme straordinarie. Appena quarantenne, la Gregoraci appare ancora ... Leggi su dilei

Elisabetta Gregoraci, in questi giorni di vacanza a Saint Tropez, sembra aver avuti contatti ravvicinati con un uomo misterioso. Che si tratti di contatti graditi, però, non è chiaro: sono già virali ...

RADIONORBA VODAFONE BATTITI LIVE 2020 PRONTO ALL’ESORDIO IN TV

Si chiude oggi ad Otranto la produzione dell’edizione 2020 del Radionorba Vodafone Battiti Live. Sei appuntamenti che andranno in onda ogni domenica, a partire dal 26 luglio, su Telenorba, Radionorba ...

