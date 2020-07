Coronavirus, la Camera approva giornata in memoria delle vittime (Di venerdì 24 luglio 2020) La Camera ha appena approvato la giornata in memoria delle vittime di Coronavirus. Il provvedimento approvato quasi all’unanimità passa al Senato La Camera approva il provvedimento per istituire una giornata in memoria delle vittime di Coronavirus. Si celebrerà il 18 Marzo data in cui i camion dell’esercito portarono via le salme dei bergamaschi. Quell’immagine è rimasta tristemente nota nei mesi bui in cui il Coronavirus ci rinchiuse tutti in casa ed ora sembra lecito ricordare le vittime della pandemia. Il testo, approvato a Montecitorio, con 418 ... Leggi su zon

