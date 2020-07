Coronavirus in Campania, cena a casa di un medico: ospiti positivi, c’è anche una bimba (Di venerdì 24 luglio 2020) C’è anche una bambina di due anni tra i dieci casi positivi accertati nel comune di Pisciotta, nel Salernitano. La piccola sarebbe la nipote di uno degli ospiti della cena organizzata a casa del medico salernitano. Pisciotta, cena a casa di un medico: ospiti positivi, c’è anche una bimba Come riporta Il Mattino, la positività della bimba … L'articolo Coronavirus in Campania, cena a casa di un medico: ospiti positivi, c’è anche una ... Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : #DeLuca: '#Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti'. Il Presidente della Campania attacca: 'Noi… - Open_gol : «Se Codogno fosse stata in Campania, non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni» Il dicorso completo di… - RaiNews : 'Non sono preoccupato, sono preoccupatissimo - ha detto il governatore della Campania - a settembre, con la ripresa… - MilleSud : Coronavirus in Campania pochissimi i test fatti fare da De Luca Perché?! Non si fa campagna elettorale sulla salu… - WillyFilippo : RT @Storace: La caricatura di #DeLuca in #Campania offende i morti del #coronavirus. E dimentica quanti dal #sud e dalla sua regione vanno… -