Claudia Galanti confessa: “La mia vita è distrutta, solo una cosa mi salva” (Di venerdì 24 luglio 2020) Claudia Galanti, ex modella, durante un’intervista si è raccontata a 360 gradi dichiarando che la sua vita dopo la morte del padre è distrutta. Claudia Galanti (fonte Instagram @ClaudiaGalantireal)Insomma la vita della modella non è stata per niente facile, anzi. La donna, 39 anni, ha dovuto affrontare due dolori pazzeschi: la morte della figlia Indila e quella del padre. La piccola è morta nel 2014 a soli nove mesi a causa di un’infezione del sangue ed era stata concepita con l’ex marito Arnaud Mimran. Il padre invece è deceduto pochi mesi fa. Purtroppo il rammarico della showgirl è stato quello di non averlo raggiunto in Paraguay per le sue ultime ore. I due ... Leggi su chenews

