Classifica marcatori Serie A 2019/2020: Immobile stacca Ronaldo (Di venerdì 24 luglio 2020) Classifica marcatori Serie A 2019/2020: tutti i bomber del campionato Chi succederà a Fabio Quagliarella, capocannoniere della scorsa Serie A con 26 reti complessive? Classifica marcatori Serie A 2019/2020: a partire dal week-end del 24 e 25 agosto, giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si stanno dando battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere del massimo campionato italiano. Registrati su Super6 e fai il Tuo pronostico gratis Ecco la Classifica marcatori Serie A della stagione 2019/2020: Classifica marcatori Serie A ... Leggi su calcionews24

Ronaldo ha fame di gol per tentare di battere Immobile, che l’ha di nuovo superato, nella stimolante volata per la classifica marcatori. L’altro enigma da sciogliere riguarda la terza ...

La stagione del Napoli è stata altalenante. Continua ad esserlo anche in queste ultime giornate di campionato. Tuttavia, alcuni calciatori si stanno togliendo delle soddisfazioni personali, tra chi co ...

