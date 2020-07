Cassa Integrazione, ecco la proroga: stop licenziamenti fino a dicembre (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuova proroga per la Cassa Integrazione con il nuovo pacchetto lavoro. Anche i licenziamenti saranno bloccati fino alla fine del 2020. Inizia a prendere forma il nuovo pacchetto lavoro del ministro Nunzia Catalfo. Nella giornata di ieri il pacchetto è stato abbozzato a Cigl, Cisl e Uil, durante il primo turno sugli ammortizzatori sociali. Al … L'articolo Cassa Integrazione, ecco la proroga: stop licenziamenti fino a dicembre proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

