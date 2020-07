Bomba di West sulla Kardashian: “È una suprematista bianca, voglio il divorzio”. Ma lei: “È bipolare” (Di venerdì 24 luglio 2020) Washington, 24 lug – Non stanno attraversando un buon momento Kanye West e Kim Kardashian. La celebre coppia, infatti, è stata protagonista di un litigio che si è consumato sui social, raggiungendo vette di rara violenza verbale. Il rapper, che ha sfidato Trump alle elezioni presidenziali che si terranno a novembre, ha pubblicato una raffica di tweet notturni – poi rimossi – in cui ha annunciato di voler addirittura divorziare dalla Kardashian. Il motivo? A quanto è possibile ricostruire, Kanye West non ha gradito che la moglie e la suocera lo volessero ricoverare per fermare l’ondata di deliri del rapper afroamericano. Kanye West bipolare? Tra le altre cose, Kanye West ha rinfacciato a Kim Kardashian e a sua madre, Kris ... Leggi su ilprimatonazionale

