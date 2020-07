Bomba d'acqua su Milano: esonda il Seveso. Sommozzatori salvano automobilisti intrappolati (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 luglio 2020 - Il Seveso è esondato stamattina attorno alle 7.45 in zona Niguarda . La Bomba d'acqua che si è abbattuta su Milano e i temporali altrettanto forti in Brianza hanno gonfiato ... Leggi su ilgiorno

raffaellapaita : Una bomba d’acqua e il #Seveso è di nuovo esondato. Una storia incredibile: dal 2015 ci sono ben 120mln fermi per l… - SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - RaiNews : Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla protezione civile - barbaraterreni : RT @raffaellapaita: Una bomba d’acqua e il #Seveso è di nuovo esondato. Una storia incredibile: dal 2015 ci sono ben 120mln fermi per le ca… - anomomisimalya : Ha sentito della bomba d’acqua e si è preoccupato per me. A volte riesco ancora a stupirmi, quando le persone si preoccupano per me. -