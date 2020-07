Benzina, diesel e gpl: calma sui listini dei prezzi consigliati (Di venerdì 24 luglio 2020) Prosegue la fase di calma sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Lievi movimenti sui prezzi praticati alla pompa. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,410 euro/litro (invariato, compagnie 1,416 pompe bianche 1,393), diesel a 1,292 euro/litro (invariato, compagnie 1,299, pompe bianche 1,273). Benzina servito a 1,551 euro/litro (invariato, compagnie 1,599, pompe bianche 1,453), diesel a 1,437 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,486, pompe bianche 1,334). Gpl servito a 0,581 ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Benzina diesel Pesante calo della spesa per benzina e diesel nel I semestre Teleborsa Carburanti, prezzi poco mossi sulla rete

Quotidiano Energia - Prosegue la fase di calma sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso all’insegna della stabilità, le compagni ...

Diesel resiste agli attacchi di Elettriche e Ibride, ma è forte crisi

Il giro di boa del 2020, stando ai dati comunicato nel rapporto semestrale di Anfia (l’associazione dell’industria automobilistica), ha visto il diesel resistere ai numerosi attacchi di ibrido e elett ...

