Ascolti, prosegue la cavalcata di Temptation Island (Di venerdì 24 luglio 2020) Vittoria di ‘Temptation Island’ nella prima serata televisiva di giovedì, con il programma di Canale 5 che ha totalizzato 3.727.000 spettatori e il 23.7% di share. Al secondo posto, su Rai1, il film ‘Nessuno Mi Può Giudicare’ con 2.582.000 spettatori e il 13.5% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per il film ‘Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie’, con 939.000 spettatori e il 5.1% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti della prima serata: ‘Hawaii Five-0’ e ‘Ncis New Orleans’ su Rai2 (rispettivamente, 896.000 spettatori, share 4.5%, e 794.000 spettatori, share 4.6%), ‘In Onda Focus’ su La7 (710.000 spettatori, share 3.9%), ‘I Legnanesi’ su Rete4 (680.000 spettatori, share 3.8%), ‘In Arte Patty Pravo’ in ... Leggi su tvzap.kataweb

Elon Musk: “Un giorno le persone potranno ascoltare la musica in streaming grazie a un chip nel cervello”

Secondo Elon Musk un giorno le persone potranno ascoltare musica senza aver bisogno di alcun supporto fisico: la musica verrà trasmessa in streaming direttamente tramite un chip impiantato nel cervell ...

