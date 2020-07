Ariccia, tre giorni di iniziative musicali di spettacolo e cibo genuino al Mercato Contadino di Montegentile (Di venerdì 24 luglio 2020) FORESTA SONORA – LIVE CONCERTS al Mercato Contadino del Parco Romano di Ariccia a partire da stasera: don Daniele Di Renzo e altri musicisti si esibiranno con la serata dedicata a Fabrizio De Andrè dalle 21.30. Musica dal vivo tra querce secolari che per l’occasione si trasformano in quinte sceniche di performance musicali che nel teatro della natura declinano nuovi scenari sonori. Il Biodistretto inaugura stasera venerdì 24 luglio questo nuovo progetto musicale di promozione e valorizzazione degli artisti e musicisti del territorio. Ogni sabato e domenica invece dalle ore 12.00 alle 16.00 per i pranzi open-air con cibo di strada a Parco Romano Biodistretto, ad Ariccia. I migliori chef di strada dello Street Food del Lazio, a rotazione, insieme al miglior ... Leggi su ilcorrieredellacitta

