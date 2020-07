Ag. Hysaj e Faraoni: "Se uno va via possiamo trattare l'altro! Sepe? Stesso discorso" (Di venerdì 24 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Davide Faraoni dell'Hellas Verona, Luigi Sepe del Parma e non solo: “Se dovesse ... Leggi su tuttonapoli

