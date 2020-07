Von der Leyen su Recovery Fund: “Un grande spartiacque” (Di giovedì 23 luglio 2020) Per Von der Leyen e Michel l’Europa ha dato una grande prova di fiducia e robustezza: “L’Europa è presente, solida, in piedi” L’accordo storico sul Recovery Fund come risposta unitaria alla crisi globale innescata dal Coronavirus, fa sentire la sua eco anche nel corso dell’assemblea plenaria del Parlamento Europeo di oggi. Entusiastici i toni della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen: “La Commissione Europea ha avanzato una proposta per evitare i riflessi e gli errori del passato, una risposta europea per il rilancio“, ha detto, asserendo in seconda battuta “I nostri valori, ivi compreso il rispetto dello stato di diritto, sono il fondamento della nostra unione. Sono valori obbligatori e che non hanno prezzo” E ... Leggi su zon

Agenzia_Italia : #Ursulavonderleyen al @Tg1Raiofficial: 'Giusto che l'Italia sia la prima beneficiaria del #RecoveryFund - Agenzia_Ansa : Vertice Ue, Michel:'L'Europa e' forte e unita'. Von der Leyen: 'Abbiamo negoziato giorno e notte, ma ne e' valsa la… - petergomezblog : Recovery fund, verso 390 miliardi di sussidi in cambio di sconti ai frugali. Merkel e Macron: “C’è speranza, accord… - ve10ve : Parlamento #UE vota #RecoveryFund, #Lega e #Fdi annunciano astensione. #M5s: 'Per loro vengono prima i sovranisti e… - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Von der Leyen va all'Europarlamento (imbufalita per l'intesa raggiunta sul bilancio) con il capo cosparso di cenere: 'Tag… -