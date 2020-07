Verona, multa record ad un 33enne: 33mila euro per 70 infrazioni (Di giovedì 23 luglio 2020) La Polizia locale di Verona lo aveva definito ' conducente fantasma ' e finalmente dopo settimane di ricerche e indagini la sua identità è venuta alla luce. L'uomo, un 33enne italiano residente in ... Leggi su corrieredellosport

La Polizia locale di Verona lo aveva definito “conducente fantasma” e finalmente dopo settimane di ricerche e indagini la sua identità è venuta alla luce. L’uomo, un 33enne italiano residente in Campa ...

finalmente è stata scoperta la sua identità Una bella collezione di 70 infrazioni al Codice della Strada e un totale di 33mila euro di multa sono stati i "regali" che gli agenti della Polizia locale ...

