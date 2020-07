Troppi incidenti con i monopattini elettrici? L’assessore lombardo: «Io vorrei toglierli dalle strade» (Di giovedì 23 luglio 2020) Andrea Cacciari aveva 60 anni. Era un impiegato e viveva a Budrio, un comune di 18mila abitanti vicino a Bologna. L’11 giugno, mentre stava andando al lavoro, si è scontrato con una macchina. Poche ore dopo ha perso la vita. Una tragedia, certo. Esattamente come quella delle altre 477 persone che dall’inizio del 2020 sono rimaste uccise in incidenti stradali. Eppure la morte di Andrea è stata ripresa da diversi media nazionali perché per la prima volta uno di questi incidenti è avvenuto con un monopattino elettrico. Non esistono dati ufficiali. Quello che è certo però è che negli ultimi mesi la definizione delle norme per la micromobilità elettrica, l’attivazione di diversi servizi di sharing e il bonus mobilità hanno messo le basi per una diffusione di questo mezzo di ... Leggi su open.online

razorblack66 : EHHHH Troppi incidenti in monopattino, i pm di Milano chiedono gli atti ai vigili urbani - Vincenzosegugio : @B16Antonella @ChangeItalia I DANNI DA FAUNA GLI INCIDENTI STRADALI MORTALI SONO TROPPI. VANNO CONTENUTE LE SPECIE… - infoitinterno : Monopattini elettrici: troppi incidenti e pericoli alla guida - discoradioIT : Troppi incidenti in monopattino, i pm di Milano chiedono gli atti ai vigili urbani - Notiziedi_it : Troppi incidenti in monopattino, i pm di Milano chiedono gli atti ai vigili urbani -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi incidenti Troppi incidenti in monopattino, i pm di Milano chiedono gli atti ai vigili urbani La Repubblica Sinistri in Italia nel 2019: ecco perché va male

È il secondo flop: non ci siamo riusciti neppure dal 2001 al 2010. Incidenti in Italia nel 2019: troppe telecamere Il problema sta nelle telecamere, a nostro avviso.Troppi autovelox, occhi elettronici ...

Cervi da abbattere, gli animalisti denunciano Padrin: «Una carneficina»

Esposto alla Procura di un’associazione: «È contro la legge». La Lav bellunese chiede la sostituzione del delegato De Bon BELLUNO. Gli animalisti contro il calendario venatorio. Proteste e un esposto ...

È il secondo flop: non ci siamo riusciti neppure dal 2001 al 2010. Incidenti in Italia nel 2019: troppe telecamere Il problema sta nelle telecamere, a nostro avviso.Troppi autovelox, occhi elettronici ...Esposto alla Procura di un’associazione: «È contro la legge». La Lav bellunese chiede la sostituzione del delegato De Bon BELLUNO. Gli animalisti contro il calendario venatorio. Proteste e un esposto ...