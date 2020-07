Torino, si è spento Sergio Vatta storico allenatore delle giovanili (Di giovedì 23 luglio 2020) All’età di 83 anni è morto Sergio Vatta, allenatore delle giovanili del Toro. Ha cresciuto nella sua carriera giocatori come Christian Vieri, Gianluigi Lentini, Roberto Cravero, Dino Baggio, Antonio Comi, ma anche una intera generazione di uomini. Classe 1937, nato a Zara il 5 ottobre , esule, vivendo in prima persona l’esodo degli istriani e dalmati. Dopo una breve parentesi da giocatore, iniziò ad allenare: Fano, Ancona, Ivrea, Asti e Pro Vercelli fino alla Junior Casale che nel 1972 riportò in serie C, approdando poi a Torino nel 1977 dove allenò le giovanili granata fino al 1991, facendone un’eccellenza e un modello da invidiare.Dal 1991 al 1997 allena ed è responsabile delle nazionali ... Leggi su nuovasocieta

LuceverdeRadio : RT @LuceverdeMilano: [AGG] ?#veicoloinfiamme spento - #Milano- A4 Tratto Urbano TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO ????code di 6 km tra Bivio A4/Rac… - LuceverdeMilano : [AGG] ?#veicoloinfiamme spento - #Milano- A4 Tratto Urbano TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO ????code di 6 km tra Bivio A4/… - nuovasocieta : Torino, si è spento Sergio Vatta storico allenatore delle giovanili #Torino - ZoltanCrisan : #SpalInter Episodi clamorosi in area dell Inter con rigori evidentissimi (solo quelli che mi ricordo, Lautaro con l… -