Terra!, una consigliera di Si come presidente in ticket con Saltalamacchia. Sarà anche capolista a Napoli (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà Stefania Fanelli, consigliere comunale di Sinistra italiana a Marano, la donna in ticket con l’avvocato Luca Saltalamacchia come candidato presidente della Regione Campania per la lista ambientalista di Stop Biocidio, comitati, movimenti, Insurgencia, Sinistra italiana, Rifondazione e Comunisti italiani. Fanelli sarà anche capolista a Napoli. L'articolo Terra!, una consigliera di Si come presidente in ticket con Saltalamacchia. Sarà anche capolista a Napoli proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Linkiesta : La donna, ribattezzata “Naked Athena”, si è seduta per terra assumendo una posizione da yoga davanti ai poliziotti… - CarloCalenda : Altro punto dirimente non riportato dai giornali. 23 parlamenti devono esprimersi su aumento risorse proprie. Secon… - mauroberruto : In 24h #RecoveryFund e ottime notizie sul vaccino anti Covid-19. Se oggi arrivasse anche la notizia ufficiale che l… - soliluce : RT @Franpesca_: Posso lamentarmi di una categoria di persone che per quanto mi riguarda dovrebbero essere cancellate dalla faccia della ter… - its_ladyhummel : @pinckshark è una delle persone più buone e pure che abbia mai conosciuto. Sono felice di essere sua amica, è un angelo in terra.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Terra una Albignasego, bimbo trova per terra una banconota da 50 euro: la restituisce e diventa un “esempio civico” Il Mattino di Padova “Superquark” ci porta in Asia alla scoperta degli animali siberiani

L'Asia è il continente più grande, quello che ospita gli ambienti più differenti. E quindi la più grande varietà di animali. Ma è anche il continente della Siberia. Una terra raccontata dal documentar ...

Il consiglio comunale di Rio dà l’ok al centro termale a Cavo

Ora con la variante urbanistica gli uffici comunali prepareranno il bando. Corsini: «Una stazione termale è fondamentale per la frazione e per l’isola» Da oggi gli uffici comunali potranno redigere il ...

L'Asia è il continente più grande, quello che ospita gli ambienti più differenti. E quindi la più grande varietà di animali. Ma è anche il continente della Siberia. Una terra raccontata dal documentar ...Ora con la variante urbanistica gli uffici comunali prepareranno il bando. Corsini: «Una stazione termale è fondamentale per la frazione e per l’isola» Da oggi gli uffici comunali potranno redigere il ...