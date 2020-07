TAG Company: grande successo in occasione di “Portieri all’attacco” (Di giovedì 23 luglio 2020) La società italo-israeliana specializzata in sicurezza informatica ha portato a termine un ciclo di incontri per parlare di cybersecurity e di cyberbullismo ai ragazzi della Scuola Calcio. In cattedra Daniel Rozenek Pomeriggio inoltrato, sole alto e l’allenamento specifico alle spalle. I ragazzi di“Portieri all’attacco” si cambiano e, uno ad uno, nel pieno rispetto delle norme riguardanti il distanziamento sociale, prendono posto lungo l’ampio cortile coperto della società sportiva. A parlare ai ragazzi non sarà un preparatore atletico ma un esperto di informatica e di insidie del web: l’israeliano Daniel Rozenek, che vive a Modena ma che è nato a Tel Aviv, la Silicon Valley del mediorientale. Una bella lezione interattiva, alla quale hanno preso parte anche i genitori e i famigliari dei giovani atleti, una serie di ... Leggi su romadailynews

