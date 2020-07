Stash svela il sesso del figlio con una canzone (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo aver annunciato la gravidanza con un video nel corso della finale di Amici Speciali, Stash si affida ad un altro video e a una canzone per rivelare il sesso del bebè che lui e la fidanzata Giulia Belmonte attendono per novembre. Chitarra in mano Antonio Fiordispino, il leader dei The Kolors, canta “And I love her” dei Beatles per poi alla fine specificare “And I (already) love HER”. È femmina! Stash padre, chi è Giulia Belmonte “Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori” aveva raccontato a Chi. Già ma chi è Giulia Belmonte? “Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio” racconta Stash senza svelare ... Leggi su tvzap.kataweb

