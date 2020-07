Spese pazze all’Ars arrivano le condanne (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tribunale di Palermo ha condannato, per peculato continuato, cinque imputati, tutti ex deputati regionali, nel processo per le cosiddette Spese pazze dell’Assemblea regionale siciliana fra cui Salvo Pogliese, attuale sindaco di Catania, condannato a 4 anni e 3 mesi. Pogliese rischia la sospensione dalla carica per effetto della legge Severino. Unico assolto Giambattista... L'articolo Spese pazze all’Ars arrivano le condanne puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

