Sergio Mattarella compie 79 anni, gli auguri sui social network arrivano pure in inglese (Di giovedì 23 luglio 2020) Il compleanno del presidente della Repubblica italiana più citato sui social network non poteva che diventare un evento virale. Sergio Mattarella compie 79 anni – è nato a Palermo il 23 luglio del 1941 – e la rete gli rende omaggio: l' hashtag #auguripresidente è entrato tra i trend topic in Italia. Molti ricordano la famosa foto del capo dello Stato in mascherina all'Altare della patria, altri il celebre fuorionda con la battuta sul parrucchiere rivolta a "Giovanni" (Grasso, suo portavoce). Happy Birthday, President #Mattarella! ????????❤️???????? pic.twitter.com/CLAzNVOW2i — Ambasciata U.S.A. (@AmbasciataUSA) July 23, 2020

