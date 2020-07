Recovery Fund, stilettata Lagarde: “Bene, ma si poteva fare meglio” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’alunno si applica ma potrebbe fare di più. Se l’Europa fosse uno studente questo sarebbe il giudizio della “maestra” Christine Lagarde, Presidente della BCE. Sia chiaro, l’accordo raggiunto al termine del Consiglio UE più lungo della storia è “importante” e i leader europei sono promossi. Con una piccola riserva. Un piano sicuramente ambizioso che “avrebbe potuto essere migliore”. Queste le parole pronunciate da Lagarde durante un webinar organizzato dal Washington Post che saluta comunque con soddisfazione l’intesa raggiunta a Bruxelles che mantiene una “ragionevole” proporzione tra prestiti e sussidi, maggiori tuttavia nella precedente formulazione. ‘L’accordo è ... Leggi su quifinanza

