Quando scade il Reddito di cittadinanza dopo i 18 mesi cosa bisogna fare? (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Reddito di cittadinanza come sappiamo dura 18 mesi e coloro che hanno beneficiato del sussidio per primi dal mese di aprile 2019 devono rivalutare la domanda. dopo il pagamento di luglio, agosto e settembre se si vorrà ancora ricevere il contributo mensile i cittadini dovranno presentare una nuova domanda e continuare a beneficiare per altri 18 mesi. scadenza Reddito di cittadinanza: settembre 2020 Alla scadenza a fine settembre si dovrà ancora attendere un’altro mese prima di procedere al rinnovo del Reddito di cittadinanza. La nuova domanda potrà essere presentata dal 31 ottobre, sempre che il Governo porti avanti il contributo sociale. dopo 18 ... Leggi su quotidianpost

