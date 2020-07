Polonia – Disoccupazione a giugno raggiunge il 6.1 per cento (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tasso di Disoccupazione in Polonia ha raggiunto a giugno di quest’anno il 6,1 per cento. E’ quanto risulta dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio centrale di statistica (Gus). A maggio il dato era del 6 per cento. Il Gus precisa che il numero assoluto di disoccupati registrati presso gli uffici del lavoro è di oltre … Leggi su periodicodaily

Varsavia, 23 lug 11:08 - (Agenzia Nova) - Il tasso di disoccupazione in Polonia ha raggiunto a giugno di quest'anno il 6,1 per cento. E' quanto risulta dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio centrale ...

