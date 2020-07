Polizia violenta in Canada: scaraventa un uomo a terra spaccandogli la testa per poi bloccarlo col ginocchio – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Un’agente della Polizia canadese è stato ripreso mentre buttava a terra un uomo che si rompe la testa, per poi bloccargli il collo con il ginocchio mentre la vittima era incosciente. Sono in corso gli accertamenti sulla vicenda (ATTENZIONE: immagini forti) (OC)Brutal assault – Sherwood Park, Canada – Tuesday, July 21 – make this piece … L'articolo Polizia violenta in Canada: scaraventa un uomo a terra spaccandogli la testa per poi bloccarlo col ginocchio – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

(OC)Brutal assault – Sherwood Park, Canada – Tuesday, July 21 – make this piece of shit famous (assault at 1:30) from r/Bad_Cop_No_Donut Non si fermano le protesta contro gli abusi di violenza ...

Scontri di febbraio all’Università di Torino, eseguite 19 misure cautelari [VIDEO]

Nelle prime ore della mattinata odierna, la Polizia di Stato di Torino ha eseguito 19 misure ... sono risultati essere i coordinatori delle azioni violente. Destinatari, invece, della misura cautelare ...

