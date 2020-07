Ocean Viking, divieto di navigazione. E loro protestano come se ci fosse Salvini (Di giovedì 23 luglio 2020) A seguito di un’ispezione della Guardia Costiera, la Ocean Viking, ormeggiata nel porto di Porto Empedocle, è stata sottoposta a fermo. La Ocean Viking, nave battente bandiera norvegese ed operante per l’organizzazione non governativa Sos Mediterranee, era ormeggiata nel porto di Porto Empedocle dove era attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena successivo … L'articolo Ocean Viking, divieto di navigazione. E loro protestano come se ci fosse Salvini proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

robertosaviano : Per favore, spiegateci questo: per l'incolumità dei naufraghi, l'Ocean Viking avrebbe dovuto lasciare persone in ma… - Adnkronos : #OceanViking, Guardia costiera la sottopone a fermo amministrativo - fanpage : Migranti, fermo amministrativo anche per la Ocean Viking: “Vogliono solo ostacolarci” - cdelfrate : RT @Corriere: La nave ong Ocean Viking. sequestrata: «Ha trasportato più persone del consentito» - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: La Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee è in fermo amministrativo a Porto Empedocle dopo un'ispezione della Guardia cost… -