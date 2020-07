Napoli, 5 macchinisti in malattia: si interrompe la metro (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cinque macchinisti della metropolitana di Napoli, Linea 1, hanno presentato oggi certificato di malattia poco prima dell’inizio del loro turno alla guida dei treni della metropolitana. Anche ricorrendo al personale di riserva non è stato possibile garantire il servizio e, temporaneamente, alle 15 circa, la linea è stata chiusa. Intorno alle 17, con l’avvicendamento dei turni, è stato possibile effettuare nuovamente il servizio riaprendo anche se solo sulla tratta Piscinola-Dante. ANM nell’esprimere preoccupazione e sconcerto per quanto accaduto non può che scusarsi con i cittadini per il disservizio. Proprio al fine di migliorare il servizio, l’azienda è impegnata da ... Leggi su anteprima24

Oltre 5mila km di rodaggio sui binari da macinare di notte, correndo avanti e indietro sulla Linea 1. Prove di resistenza e di carico con zavorre fatte da centinaia di taniche per simulare il peso di ...

Boom di ammalati tra i macchinisti della Linea 1, il personale non è sufficiente e tutta la metropolitana si è fermata oggi per un'ora e mezza: dalle 15,30 alle 17. Attualmente è stata ripristinata la ...

