Municipio VII | Articolo Uno | da parte di Lozzi coerenza zero

Roma – "E' un tradimento nei confronti dei cittadini che l'hanno votata. Con questa decisione la Lozzi si schiera contro la sindaca e, ancor di piu', contro il governo guidato da Giuseppe Conte, collocandosi nella parte piu' a destra dello schieramento politico al fianco della Lega di Salvini". Cosi affermano Piero Latino, segretario di Articolo Uno di Roma e il consigliere del VII Municipio Antonello Ciancio, componente della segreteria romana di Articolo nel Municipio VII. "Dopo questa mossa, ci si sarebbe aspettati le dimissioni da Presidente del Municipio ma la coerenza non e', evidentemente, la dote migliore della Lozzi- continua la nota- Resta da capire se i consiglieri del ...

Si sfideranno alle prossime amministrative Virginia Raggi e Monica Lozzi che oggi è uscita ufficialmente dal M5s per aderire a Italexit, il nuovo partito del senatore, anche lui ex M5s, Gianluigi Para ...Italexit". Il senatore ex M5s: "Chiederemo l'uscita dall'Ue e dall'unione monetaria, nei sondaggi siamo al 5% ma la strada è lunga". La presidente del del VII Municipio romano sfiderà la Raggi nella c ...