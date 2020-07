Mike Tyson torna sul ring a 51 anni, affronterà Roy Jones Jr (Di giovedì 23 luglio 2020) Mike Tyson torna sul ring. Ma non andrà in scena il terzo atto della sfida con Evander Hoylfield. L'ex campione dei pesi massimi, infatti, sfiderà Roy Jones Jr, 51 anni ed ex campione in 4 diverse categorie di peso, in un exhibition match sulla durata degli 8 round. L'incontro dovrebbe avere luogo in California. Ancora incerta anche la data: secondo TMZ potrebbe essere il 12 settembre. Tyson è assente dal ring dal 2005, quando venne sconfitto da Kevin McBride. Leggi su ilfogliettone

