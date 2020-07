Lazio-Cagliari in tv e streaming: dove vederla (Di giovedì 23 luglio 2020) SPAL e Inter si affrontano nel posticipo della 33ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il posticipo del giovedì della 35ª giornata di Serie A mette di fronte la Lazio di Simone Inzaghi e il Cagliari di Walter Zenga. I biancocelesti, attualmente al 4° posto con 69 punti, inseguono la Champions matematica, i rossoblù invece, scivolati al 13° posto a quota 42, cercano un risultato positivo in trasferta che consenta di puntare a un piazzamento finale fra le prime 10 del torneo. Lazio-Cagliari: la partita si giocherà giovedì 23 luglio 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 21.45. A dirigere il match sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Olbia. Registrati su ... Leggi su calcionews24

